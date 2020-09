Política STF determina que Bolsonaro dê depoimento presencial em investigação sobre interferência na PF Ao deixar o cargo de ministro, em abril deste ano, o Sérgio Moro acusou o presidente de tentar interferir na PF, em especial na Superintendência do Rio de Janeiro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello determinou que o presidente Jair Bolsonaro dê depoimento presencial, a um delegado da Polícia Federal, no inquérito que apura se ele tentou interferir no órgão durante a gestão do ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Ao deixar o cargo, em abril deste ano, o ex-juiz acusou Bolsonaro de tentar interferir na PF,...