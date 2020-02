Política STF derruba mais uma liminar que suspendia a reforma da Previdência de Goiás O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, atendeu pedido da Procuradoria-Geral do Estado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, derrubou a liminar da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia que havia suspendido os efeitos da Emenda à Constituição Estadual que altera regras da Previdência dos servidores públicos do Estado de Goiás. O ministro atendeu pedido da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE). Dias Toffol...