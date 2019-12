Política STF derruba liminar que impedia tramitação da PEC da Previdência na Alego O projeto, encaminhado ao Legislativo pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), estava pauta de votação desta quinta-feira (19), mas teve a tramitação suspensa por liminar do TJ-GO.

Em uma nova guerra de decisões judiciais venceu o governo estadual que ainda ontem conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar liminar que suspendia a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência estadual na Assembleia Legislativa de Goiás. Com a medida, parlamentares foram convocados via ofício para sessão extraordinária às 9 h...