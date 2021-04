Política STF decidirá se mantém declaração de parcialidade de Moro e se processos de Lula vão para DF ou SP É incomum o plenário do tribunal sustar os efeitos do julgamento de uma das turmas

O STF (Supremo Tribunal Federal) prevê concluir nesta quinta-feira (22) o julgamento sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula (PT) e decidirá se os processos do petista devem ser remetidos à Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. Na sequência, os ministros discutirão se a decisão da Segunda Turma que declarou a parcialidade do ex-juiz Sergio...