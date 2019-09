Política STF decide que transporte de madeira ilegal deve legar à apreensão de toda a carga Entendimento dos ministros foi de que esse tipo de infração compromete o sistema de preservação ambiental e proteção de áreas ameaçadas

Em um endurecimento da aplicação da legislação ambiental no País, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o transporte de madeira ilegal misturada com madeira explorada legalmente resulta na apreensão de toda a mercadoria. No julgamento de terça-feira (17) de resultado unânime, o entendimento dos ministros foi de que e...