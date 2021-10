Política STF corta pensão especial de prefeita, ex-políticos e viúvas em Goiás Decisão do STF que declarou inconstitucional o pagamento alcança 80 pessoas, sendo que quase a metade são viúvas de ex-políticos e ex-comissionados do Estado ou eles próprios

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou inconstitucionais as leis que regulamentaram pensões especiais no Estado de Goiás deve cortar o benefício de cerca de 80 pessoas. Quase a metade são viúvas de ex-políticos e ex-comissionados do Estado ou eles próprios. Há também uma atual prefeita do interior.. O corte alcança 60% do total que recebe pagamentos...