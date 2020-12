Política STF avança em drible à Constituição e já tem 4 votos por brecha à reeleição de Maia e Alcolumbre Presidentes da Câmara e do Senado alimentam esperança de recondução em meio à simpatia de ministros. Voto do primeiro indicado de Bolsonaro ao STF ajuda articulação do governo, que quer derrotar Maia e reeleger Alcolumbre

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem cinco votos para liberar a reeleição nas presidências da Câmara e do Senado dentro da mesma legislatura. A Constituição é clara ao vedar a recondução no cargo, mas quatro ministros já seguiram o voto do relator, Gilmar Mendes, que defende que o Congresso pode alterar a regra internamente por mudança regimental. Os ministros A...