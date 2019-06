Política STF autoriza Goiás a adiar o pagamento de dívidas Liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes permite ao Estado suspender a quitação de débitos com bancos federais por seis meses; governo estima economia de R$ 900 mi

O Estado de Goiás calcula economizar pelo menos R$ 900 milhões com a liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite a suspensão dos pagamentos de dívidas com bancos federais por seis meses. A liminar foi concedida na quarta-feira (19) pelo ministro Gilmar Mendes em ação civil ordinária (ACO) proposta pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) em 13 de maio.A sec...