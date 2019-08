Política STF autoriza Estado a protelar dívidas Decisão do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, é condicionada à apresentação de compromisso de quitação ou diminuição dos débitos com a União, cujo prazo terminou ontem

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, atendeu ao pedido do Estado de Goiás e concedeu medida cautelar para que a União não faça o bloqueio de recursos devido ao não pagamento de parcelas de dois contratos de refinanciamento de dívidas no valor de R$ 8,5 bilhões. As parcelas mensais somam R$ 64,5 milhões.O pedido é para que as garantias não sejam ...