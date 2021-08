Política STF aposta que pressões de Bolsonaro sobre Pacheco vão fracassar Na manhã deste sábado (14), o presidente postou que vai apresentar pedidos de impeachment contra Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes no Senado

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e lideranças partidárias avaliam que serão infrutíferas as tentativas de pressão de Jair Bolsonaro sobre Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Na manhã deste sábado (14), o presidente postou que vai apresentar pedidos de impeachment contra Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes no Senado. A avaliação é que Pacheco não se compor...