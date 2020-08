Política STF anula condenação de doleiro após apontar parcialidade de Moro O julgamento sugere que ex-juiz pode sofrer futuros revezes no Supremo em ações da Lava Jato

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta terça-feira (25), anular a condenação de um doleiro considerado culpado de envolvimento em um suposto esquema de fraude do antigo Banco do Estado do Paraná (Banestado), em processo que havia sido julgado pelo então juiz Sergio Moro. O STF acatou um recurso da defesa do doleiro Paulo Roberto Krug, ...