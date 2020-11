Política SP reedita esquerda contra PSDB Segundo turno entre prefeito Bruno Covas e o líder do movimento de trabalhadores sem teto, Guilherme Boulos, é uma nova versão da tradicional polarização ideológica na metrópole

O prefeito Bruno Covas (PSDB) enfrentará Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, no próximo dia 29, conforme votos já contabilizados até o começo da madrugada de hoje pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).Com 99,67% dos votos apurados, o tucano confirmou o favoritismo detectado nas pesquisas e está com 32,85% dos votos válido...