Política “Sou uma leoa”

No último dia 30 de abril, Gracinha Caiado completou 60 anos. “O pessoal aqui do Palácio fez uma surpresa maravilhosa para mim. Adorei o presente que eles me deram”, relata. Uma taurina legítima? “Eu me identifico com algumas características do meu signo sim”, confirma. Ciumenta? “Sim, um pouco.” Racional? “Sim, mas sou passional também. Tem um pouco de paixão aqui s...