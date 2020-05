Política ‘Sou um político extremamente independente’, afirma Caiado ao falar sobre relações políticas O governador de Goiás participou de live no O POPULAR na manhã desta terça (5)

O governador Ronaldo Caiado (DEM) participou de live no O POPULAR na manhã desta terça-feira (5). Ele discutiu sobre ações contra a pandemia do novo coronavírus e cenário político envolvendo a relação com o presidente Jair Bolsonaro. “Eu me proponho a intervir em todos aqueles momentos [de divergência ]para que possa haver o diálogo”, afirmou o governador ao ser...