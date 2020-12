Política ‘Sou pastor na igreja; no Paço, serei vice- prefeito’, diz Rogério cruz Em entrevista ao POPULAR, Rogério Cruz, eleito vice de Maguito Vilela, falou sobre transição e seu papel na gestão

Vice-prefeito eleito na chapa de Maguito Vilela (MDB), Rogério Cruz (Republicanos) agora se vê no centro dos holofotes, já que o emedebista ainda está internado com Covid-19. Em meio a um dia marcado por agenda cheia de entrevistas, ele falou sobre a atípica transição, negou que vá assumir no lugar de Maguito, comentou o protagonismo de Daniel Vilela e rebateu crítica...