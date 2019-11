Política 'Sou menina bonita sem namorado', diz Bolsonaro sobre Partido Militar Com o apoio de um grupo de 23 parlamentares, Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para afastar o deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE) do comando da sigla

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (2) que é "uma menina bonita sem namorado", ao comentar a possibilidade de deixar o PSL e migrar para o Partido Militar Brasileiro. Bolsonaro trava uma disputa com a atual direção do PSL e, com o apoio de um grupo de 23 parlamentares, acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para afastar o deputado federal Luciano B...