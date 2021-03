Política "Sonhamos com um Estado menos pautado por picuinhas políticas", diz Jânio ao se filiar ao Patriota Ex-prefeito de Trindade assinou nesta sexta-feira (5) a carta de filiação depois de deixar a presidência regional do PSDB

O ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot assinou, nesta sexta-feira (5), sua carta de filiação ao Patriota, ao lado do presidente regional, Jorcelino Braga. Em nota, o político evadido do PSDB escreveu: "Sonhamos com um Estado menos pautado por picuinhas políticas e mais focado no desenvolvimento econômico e social." Jânio destacou, ainda, que foi convidado para s...