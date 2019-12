Política Soltura de Lula é aprovada por maioria da população, segundo Datafolha 54% dos entrevistados aprovam e 42% condenam liberação do petista

Pesquisa do Datafolha publicada nesta terça-feira (10) pelo jornal Folha de S. Paulo indica que a maioria da população considera justa a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a decisão do STF contra a prisão após condenação em 2ª Instância. 54% dos entrevistados aprovam a liberação, ante 42% que a consideram injusta. 5% não souberam responder. CONFIANÇA NAS DECLARAÇÕ...