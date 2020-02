Política Solidariedade lança Alysson pré-candidato em Goiânia Nome do deputado foi confirmado durante evento de filiação à legenda ontem; sigla pretende lançar candidatos em 50 municípios

O Solidariedade apresentou ontem a pré-candidatura do deputado Alysson Lima à Prefeitura de Goiânia. O lançamento ocorreu no mesmo dia em que o parlamentar se filiou ao partido, evento que contou com a presença do presidente nacional da legenda, o deputado federal Paulinho da Força. Alysson é o quinto nome oficialmente lançado ao Paço. Além dele, já estão colocado...