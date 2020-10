Política Sogra de Lula morre depois de contrair Covid-19 Ex-presidente e a mulher, Janja, moravam com dona Terezinha e cuidavam dela

A mãe de Rosangela Silva, a Janja, mulher do ex-presidente Lula, morreu nesta quarta (28), em São Bernardo do Campo. Dona Vani Terezinha Ferreira morava com a filha e Lula na cidade e era cuidada pelo casal. Há algumas semanas, ela foi internada para tratar de uma infecção urinária e chegou a ter alta. Depois, de acordo com interlocutores do ex-presidente...