Política Socorro federal a Goiás será de R$ 780 mi anuais Texto original do projeto de auxílio financeiro aos governos estaduais estabelece crédito equivalente a 3% da receita do Estado por ano; projeto deve ser enviado nesta quinta-feira ao Congresso

O texto original do projeto de socorro financeiro aos governos estaduais estabelece crédito equivalente a 3% da receita do Estado por ano, o que, no caso de Goiás, representa cerca de R$ 780 milhões anuais. A informação é do auxiliar da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Itanielson Cruz, que esteve ontem em Goiânia como representante do secretário Mansueto Almeida em even...