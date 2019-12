Política Sobrecarga financeira e fraudes elevam inadimplência após os 60

Pesquisa da CDL Goiânia mostrou que, em outubro, cada inadimplente na capital tinha, em média, quase duas dívidas em atraso. Depois dos bancos e cartões de crédito, o varejo aparece como a segunda maior fonte de endividamento dos consumidores goianienses, com 17,7% do total. A superintendente executiva da CDL Goiânia, Dina Marta Correia Batista, lembra que o aumento do de...