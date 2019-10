Política Sobre PSL, Bolsnonaro diz que todo casamento é passível de divórcio Mais cedo, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo disse que o presidente e o grupo de parlamentares querem mais transparência do partido no uso dos recursos partidários

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou hoje (14) que o presidente Jair Bolsonaro segue avaliando a situação do PSL e chegou a comparar a relação com o partido como um casamento "passível de divórcio". Na sexta-feira (11), Bolsonaro e mais 21 parlamentares da legenda requereram ao diretório nacional que apresente informações sobre as contas d...