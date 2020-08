Política Sobra pouco e briga é grande, diz Bolsonaro

Em visita a Sergipe, a quarta visita ao Nordeste desde julho, o presidente Jair Bolsonaro comentou ontem sobre o limite que enfrenta com o orçamento federal, que a maior parte é comprometida com gastos obrigatórios, o que lhe dá pouca margem para realizar novos gastos.“Sobra muito pouco e a briga é grande. Temos feito o possível para, com menos fazer muito mais”, afirm...