Política Sob pressão, DEM manda recados ao Planalto

Em convenção marcada por recados ao Palácio do Planalto, o DEM procurou se apresentar ontem como o partido da moderação na cena política que defende a agenda econômica, mas não dá um cheque em branco ao governo. Embora ministros da equipe de Jair Bolsonaro estivessem no palco, dirigentes da sigla fizeram questão de delimitar as responsabilidades do Planalto e do Congresso....