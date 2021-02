Política Sob pressão, Aras lista ao Supremo nove investigações sobre Bolsonaro Ao todo, nove procedimentos foram abertos na Procuradoria-Geral República até o momento, sendo parte deles já arquivada

Além de responsabilidade no agravamento da crise sanitária no Amazonas e no Pará, o procurador-geral da República, Augusto Aras, avalia se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cometeu crime ao incentivar apoiadores a invadir hospitais públicos para constatar o nível de ocupação dos leitos. Os dois episódios estão entre as nove apurações abertas na PGR (Procu...