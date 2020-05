Política Sob ordem de Bolsonaro, militar sem cargo libera portaria que triplica limite de compra de munição O general de brigada Eugênio Pacelli Vieira Mota já havia deixado o cargo quando autorizou norma que eleva de 200 para 600 o número de projéteis permitidos anualmente por registro de arma de pessoa física

Por ordem do presidente Jair Bolsonaro, o Exército usou a assinatura de um oficial já exonerado e sem função para publicar, em 23 de abril, portaria que triplica o limite de compra de munições no País. O general de brigada Eugênio Pacelli Vieira Mota já tinha deixado o cargo de diretor de Fiscalização de Produtos Controlados quando autorizou, com u...