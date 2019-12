Política Sob comando de Damares, comissão nega 85% dos pedidos de anistia Comissão da Anistia concedeu apenas 388 dos 2.717 pedidos de indenização a pessoas que se disseram perseguidas ou prejudicadas durante a ditadura militar.

Sob o comando da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, a Comissão da Anistia concedeu apenas 388 dos 2.717 pedidos de indenização. As solicitações são referentes à concessão de benefícios a pessoas que se disseram perseguidas ou prejudicadas durante a ditadura militar. Desde o início do mandato, o governo do presidente Jair Bolsonaro anunci...