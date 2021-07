Política Site omite que pesquisa com vantagem para Bolsonaro foi feita apenas em SC É enganoso o título de um artigo compartilhado em grupos governistas no Facebook que afirma que Bolsonaro tem mais que o dobro de intenções de voto que o ex-presidente Lula

Título de artigo compartilhado em grupos bolsonaristas no Facebook omite que uma pesquisa eleitoral que apresentou vantagem para o atual presidente foi feita apenas em Santa Catarina. O Estado no Sul do país representa apenas 3,5% do eleitorado brasileiro. Conteúdo verificado: Artigo em site cujo título diz que “Bolsonaro aparece com mais que o dobro que Lula...