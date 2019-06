Política Site de relacionamento oferece assinatura vitalícia para a ministra Damares Alves Damares relatou recentemente em entrevista a intenção de arranjar um marido

Após a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, revelar em entrevista o interesse em arranjar um namorado, a plataforma digital - Universo Sugar, aproveitando também o Dia dos Namorados, decidiu oferecer a ela uma assinatura vitalícia Platinum, o pacote mais completo da modalidade do serviço. As informações são do site Metrópoles. Em 1º de ...