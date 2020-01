Política Site da Câmara ocultou mais de 2 mil faltas de deputados Admitida pela Casa, que alegou "problemas técnicos", a falha fez com que o total de faltas publicadas no perfil de cada deputado fosse 21% menor que o número real

Mais de 2 mil ausências parlamentares em sessões plenárias ocorridas ao longo de 2019 ficaram "escondidas" no site da Câmara dos Deputados. Admitida pela Casa, que alegou "problemas técnicos", a falha fez com que o total de faltas publicadas no perfil de cada deputado fosse 21% menor que o número real. De acordo com o regimento do Legislativo, ausências não justificadas p...