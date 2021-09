Política Sinto que é coisa do passado, diz Temer sobre ataques de Bolsonaro ao STF O presidente conversou por telefone com Alexandre de Moraes, em ligação mediada por Temer

O ex-presidente Michel Temer, que nesta quinta-feira (9) fez a ponte entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes (STF) disse acreditar que os ataques do atual mandatário aos demais Poderes ficaram no passado após a nota de recuo assinada por ele. "Aquelas frases no estilo 'não vou cumprir decisão judicial', eu acho que a partir de hoje, pelo m...