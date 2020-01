Política Sintego negocia com prefeituras

Diante da dificuldade financeira enfrentada pelos municípios, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego), tem intermediado a negociação entre servidores municipais da área e as prefeituras que estão com salário em atraso. Segundo a presidente da instituição, Bia de Lima, além dos vencimentos atrasados, outra reclamação de funcionários da Educação é q...