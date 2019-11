Política Sindipúblico ganha liminar na Justiça e suspende edital da Sead para a contratação de Trainees O Estado de Goiás informou que ainda não foi intimado, mas assim que for comunicado avaliará medidas a serem tomadas pela PGE

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) aprovou nesta segunda-feira (11) uma liminar em favor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico), para que seja suspenso o Processo Seletivo Simplificado do Edital 04/2019, que previa a contratação de 100 cargos para compor o Programa de Trainees em Gestão Pública. O sindicato argume...