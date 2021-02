Política Sindicatos negociam adiar folga de carnaval para o 2º semestre Trabalhadores do comércio aguardam que seja formalizada proposta para substituir acordo coletivo; indústria deve manter funcionamento normal

Depois que o governador Ronaldo Caiado anunciou o cancelamento do ponto facultativo do funcionalismo público durante o período de carnaval, o setor privado também passou a discutir se cancela o tradicional recesso. Trabalhadores do comércio, que têm um acordo coletivo garantindo a folga na segunda e terça-feira de carnaval, dizem que estão abertos à negociação para u...