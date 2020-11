Política Sindicatos fazem ato por auxílio e derrubada de veto

As principais centrais sindicais reuniram-se ontem em São Paulo para pedir a manutenção do auxílio emergencial em R$ 600 e defender a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) da prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 categorias.A partir das 11h, lideranças como UGT, CUT, CSB e Força Sindical fizeram manifestação em frente à sede do e...