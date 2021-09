Política Sindicatos e movimentos sociais fazem protesto contra Bolsonaro em Goiânia A manifestação está concentrada na Praça do Bandeirante, no Centro. Do local, o grupo deve seguir até a Catedral Metropolitana de Goiânia, também no Centro

Membros de sindicatos e movimentos sociais realizam nesta terça-feira (7), Dia da Independência, o Grito dos Excluídos e Fora Bolsonaro. A manifestação está concentrada na Praça do Bandeirante, no Centro. Do local, o grupo deve seguir até a Catedral Metropolitana de Goiânia, também no Centro. Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas participam do pro...