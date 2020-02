Política Sindicato defende absorção de funcionários e deve acionar Justiça

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico), Nylo Sérgio José Nogueira Junior, defende a absorção dos empregados das estatais pela gestão estadual. “Eles entraram por concurso público, prestaram serviços ao Estado e são capacitados para continuar no setor público. Além disso, há um grande déficit de servidores em vária...