Política Sindicato de autoescolas emite nota contra declaração de Bolsonaro: “Trânsito não é uma fazenda" Nesta semana, o presidente defendeu o fim das aulas teóricas e práticas para acesso à CNH

Após o presidente Jair Bolsonaro (PSL) defender o fim de aulas teóricas e práticas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Sindicato das Auto Moto Escolas e Centro de Formação de Condutores no Estado de São Paulo (Sindautoescola-SP) emitiu nota repudiando as declarações do presidente. “Presidente Jair Bolsonaro, o trânsito brasileiro não é uma fazend...