Política Sindicato é contrário à venda da empresa

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Goiás (Stiueg) é contrário à privatização da Celg Geração e Transmissão (Celg GT). No ano passado, chegou a tentar barrar na Justiça a contratação pela Celg Participações (CelgPar) de empresa para a estruturação do processo de alienação das ações da companhia. Agora, há estudo de outras formas para ten...