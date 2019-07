Política Simone Tebet prevê 60 dias para que os senadores analisem a Reforma Para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a avaliação do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) de votar a proposta até dia 5 de setembro é "muito otimista"

Após o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), avaliar ser possível votar a reforma da Previdência na Casa até dia 5 de setembro, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), disse ontem que considera o prazo “muito otimista”, e que prevê 60 dias para que os senadores analisem a proposta que modifica as reg...