Política Silveira defende Leite em 2022

Deputado federal por Goiás, Célio Silveira (PSDB) disse ao POPULAR que defende a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para a presidência da República em 2020. Crítico do comportamento político do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), o tucano considera que o gaúcho representa o caminho para a união da sigla. Célio esteve em um alm...