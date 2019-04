Política Siglas apoiam reforma, mas fazem críticas ao governo Confusão em audiência expõe queixas sobre articulação da base; parlamentares e técnicos se preocupam com trâmite da proposta

A confusão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara ao fim da audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, escancarou o apagão na articulação do governo no Congresso. Exposto à ferocidade da oposição, o ministro ficou sem o respaldo da tropa de choque que deveria blindá-lo dos ataques, o que despertou a preocupação de parlamentares e técnicos mais...