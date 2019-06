Política Setor produtivo também se articula sobre redução de incentivos

Uma medida que também está no radar do Estado trata da redução de incentivos ou benefícios de natureza tributária em 10%, no primeiro exercício subsequente ao da assinatura do Plano, e suspensão de concessões de novos incentivos ou benefícios na duração do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).Contudo, o assunto ainda é alvo de certa desconfiança de empresári...