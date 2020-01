Política Setor produtivo reclama de lei que estende contribuição

Do montante total previsto de arrecadação para o Protege em 2019, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, estima que o porcentual recebido por meio da Lei 20.367/2018, que prevê até 15% de contribuição do setor produtivo, represente em torno de 40%. No final do ano passado foi promulgada a Lei 20.677, atualmente suspensa em razão de liminar da Justiça, estendendo ...