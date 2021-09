Política Sete trechos de rodovias são bloqueados em manifestações no Estado de Goiás Sindicato afirma que movimento é comandado por patrões do agronegócio e não tem ligação com caminhoneiros autônomos

Nesta quinta-feira (8), um dia depois das manifestações bolsonaristas que pediam a deposição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), caminhoneiros realizaram bloqueios por todo o País. Em Goiás, as manifestações se deram em pelo menos três rodovias federais e duas estaduais. Sindicalista afirma que o movimento é comandado por patrões do agronegócio e não tem ligaç...