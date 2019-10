Política Sessão esvaziada do Congresso compromete votação de projeto que libera emendas Sem os principais líderes da Câmara e do Senado, e uma tentativa de obstrução comprometem a votação de um projeto que abre um crédito extra de R$ 3,041 bilhões no Orçamento

Uma sessão esvaziada, sem os principais líderes da Câmara e do Senado, e uma tentativa de obstrução comprometem a votação de um projeto que abre um crédito extra de R$ 3,041 bilhões no Orçamento e facilita o pagamento de emendas parlamentares. A proposta está na pauta do Congresso Nacional, que realiza sessão conjunta de deputados e senadores nesta terça-feira (8). Outro impass...