Política Servidores podem pagar mais por plano de saúde Com um rombo de R$ 75,5 milhões em 2018 e déficit crescente, instituto não descarta aumentar o valor cobrado de usuários. “Nesse ritmo, a chance de quebrar é muito grande”, diz presidente da autarquia

O aumento dos gastos com assistência é fator apontado como responsável por agravar a crise financeira do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), que aponta crescimento de déficit nas contas de 129,25% em três anos. O desequilíbrio entre a receita e os custos teriam passado de R$ 32,9 milhões, em 2016, para R$ 75,5 milhões no ano passado. O ...