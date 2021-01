Política Servidores e estudantes cobram mais recursos

Servidores e estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) fizeram protesto ontem em frente à Assembleia Legislativa de Goiás com o objetivo de pressionar os parlamentares a votarem a favor da emenda do deputado Karlos Cabral (PDT), que prevê a aplicação de R$ 600 milhões do orçamento de 2021 do governo estadual na instituição. A presidente da Associação dos Docen...