Política Servidores do MP solicitam flexibilização do expediente durante Copa de Futebol Feminino Para presidente da associação dos servidores, Bruno César Lima Pinheiro, a medida fomenta ‘a igualdade de gênero’

A Ascnmp (Associação dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério Público) enviou um ofício nesta sexta-feira (17) à Secretaria Geral do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) solicitando a flexibilização do horário de expediente durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O presidente da associação, Bruno César ...